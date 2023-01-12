شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيراسيموف قائدا لقوات روسيا بأوكرانيا.. من هو أحد صانعي قرار "الحرب"؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في أوكرانيا، وطي صفحة "السلام" بين البلدين "المتحاربين" إلى حين، حاول كل من طرفي الأزمة تغيير الاستراتيجيات، أملا في إنهاك الآخر.

ففيما تدثرت أوكرانيا بالمزيد من المساعدات العسكرية الغربية وبزيارات المسؤولين، كانت روسيا على موعد مع قرار قد يغير المعادلة على الأرض، باستبدال قائد قواتها في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تعيين الجنرال فاليري جيراسيموف، كرئيس أركان للقوات المسلحة، مؤكدة أن القائد الجديد فاليري جيراسيموف عُيّن "قائدًا لمجموعة القوات المشتركة" المنتشرة في أوكرانيا، بديلًا عن سيرجي سوروفيكين الذي تولى المنصب لمدة ثلاثة أشهر بالكاد.

وأوضحت الوزارة أن "رفع مستوى قيادة العملية الخاصة (في أوكرانيا) مرتبط بزيادة المهام التي يتعين إنجازها، والحاجة إلى تفاعل أوثق بين مكونات القوات المسلحة"، مشيرة إلى أن الجنرالات سيرجي سوروفيكين وأوليغ ساليوكوف وأليكسي كيم سيتولون مساعدة جيراسيموف الذي كان أحد القادة الذين اتخذوا قرار "الحرب" في أوكرانيا.

وعُيِّن سيرجي سوروفيكين المعروف بصرامته، قائدًا للقوات في أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإصلاح وضع الجيش الروسي الذي "عانى" من هجمات أوكرانية في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نظم سيرغي سوروفيكين انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون، مما "شكل نكسة كبيرة للكرملين".

ومنذ ذلك الحين، تشهد الجبهة استقرارًا بشكل عام، باستثناء مدينة باخموت، في منطقة دونيتسك (شرق)، التي يحاول الجيش الروسي ومجموعة فاجنر السيطرة عليها منذ أشهر.

وفي مواجهة هذه الصعوبات في الميدان، أمر فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط وبحملة قصف على البنى التحتية للطاقة الأوكرانية.

- ولد الجنرال فاليري غيراسيموف في قازان، عام 1955.

- تخرج في مدرسة كازان سوفوروف العسكرية، ومدرسة كازان العليا للدبابات.

- تخرج في أكاديمية مالينوفسكي للقوات المدرعة العسكرية (1984-1987).

- 1995 – 1997.. تخرج في الأكاديمية العسكرية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

- قاد فصيلة المشاة المميكنة.

- تولى بعد ذلك منصب النائب الأول لقائد الجيش في منطقة موسكو العسكرية.

- بين فبراير/شباط 2001 ومارس/آذار 2003.. تولى قيادة الجيش الـ58 في منطقة شمال القوقاز العسكرية خلال حرب الشيشان الثانية.

- عام 2006.. أصبح قائد منطقة لينينجراد العسكرية.

- عام 2009.. انتقل إلى منصب قائد منطقة موسكو العسكرية.

- 23 ديسمبر/كانون الأول 2010.. أصبح نائب رئيس هيئة الأركان العامة.

- عام 2012.. أصبح قائد المنطقة العسكرية المركزية.

- 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.. عين رئيسًا للأركان العامة بعد إقالة وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف.

- 2014.. عين القائد العام للقوات الروسية والموالية لموسكو خلال انتصارهم الاستراتيجي الحاسم في معركة إيلوفيسك.



وتشير تقارير إلى "عقيدة جيراسيموف" - التي تجمع بين التكتيكات العسكرية والتكنولوجية والمعلوماتية والدبلوماسية وغيرها، بغرض تحقيق أهداف استراتيجية.

وتقول المصادر إن قرار العملية العسكرية في أوكرانيا اتخذه فلاديمير بوتين ومجموعة صغيرة من صقور الحرب من حوله، بينهم جيراسيموف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ومستشار بوتين للأمن القومي نيكولاي باتروشيف.