السعودية تتيح الجرعة المحدّثة ضدّ «كورونا»

11 يناير , 2023
أتاحت وزارة الصحة السعودية، اليوم، إمكانية أخذ الجرعة المحدّثة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد - 19) لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة، ويرغب في الحصول عليها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».
وأكدّت أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمّة ضدّ المتحورات الجديدة، وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، خاصّة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.
وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس.
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