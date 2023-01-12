شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاجنر الروسية تُعلن السيطرة على بلدة سوليدار الأوكرانية بالكامل.. وزيلينسكي ينفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد دقائق من كلمة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي أكد أن القتال مستمر في بلدة سوليدار الأوكرانية، أكد رئيس شركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة اليوم أن مقاتليه حرروا بالكامل بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا، وقتلوا نحو 500 جندي موالٍ لكييف.

وأضاف يفجيني بريجوجين في بيان "المدينة كلها مليئة بجثث جنود أوكرانيين".

أتت هذه التصريحات، بعد دقائق من إعلان فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن القتال مستمرّ في مدينة سوليدار الواقعة في شرق أوكرانيا والتي سبق أن قالت مجموعة فاجنر الروسية إنها سيطرت عليها، مؤكّدًا أن جبهة دونيتسك "صامدة".

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية إن موسكو ومروّجي الدعاية لها يحاولون الادعاء بأنهم حققوا بعض الإنجازات في سوليدار، إلا أن "القتال مستمرّ".

كما أشار إلى أن جبهة دونيتسك "صامدة ونفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الدفاع الأوكراني دون أي انقطاع ولا ليوم واحد".

وكان قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفغيني بريغوجين، أعلن صباح الأربعاء، أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي، مضيفًا أن "القتال في الشارع" يتواصل.

ولم يتضح مدى سيطرة مجموعة فاجنر على المدينة، وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق من الأمر.

بدوره، أكد الكرملين أهمية عدم "التسرع" في إعلان الانتصار في سوليدار، وذلك بعد ساعات على إعلان مجموعة فاجنر العسكرية الروسية سيطرتها على البلدة الواقعة بشرق أوكرانيا.

وتقع سوليدار في منطقة دونيتسك على مسافة نحو 15 كيلومترا من مدينة باخموت، التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة وأصبحت الآن مركزا للقتال.