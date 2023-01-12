شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من فيليكس عقب رحيله عن أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جواو فيليكس لاعب تشيلسي الحالي، بالتعليق على رحيله عن الفريق الإسباني أتليتكو مدريد، والانتقال للفريق الإنجليزي.

وانضم فيليكس لصفوف تشيلسي، على سبيل إعارة قصيرة الأجل من أتليتكو مدريد، في عقد لا يتواجد بع بند شراء اللاعب.

فيليكس يعلق على انتقاله لصفوف تشيلسي

وقال فيليكس عقب انتقاله لصفوف تشيلسي: أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في تشيلسي، إنه أحد أفضل الفرق في العالم وآمل أن أساعدالفريق في الوصول إلى أهدافه.

وتابع: لذلك أنا سعيد للغاية ومتحمس للغاية للعب هنا في ستامفورد بريدج.

وأضاف: لاعبو تشيلسي الذين أتذكرهم، أستطيع أن أقول البرتغاليين: ديكو، ريكاردو كارفالو، باولو فيريرا، وراؤول ميريليس.

وأشار: لكن هناك لاعبين آخرين ليسوا برتغاليين أحبهم أيضًا، مثل إيدن هازارد، فرانك لامبارد، ديدييه دروجبا.

وأردف: لا أعرف الكثير عن لندن، لكني أعرف أنها مدينة كبيرة، إنها رائعة، لكني الآن أركز على مساعدة الفريق، قابلت ذات مرة ريسجيمس عندما كنت في مطعم في لندن، شخص رائع.

وواصل: سأحضر أسلوب لعبي الخاص، وسعادتي في اللعبة وأعطي الكثير من المرح للجماهير.

وأكد: لا أحب أن أتحدث عن نفسي، لكنني سأقول إنني لاعب أريد أن أمتلك الكرة وأن ألعب بسعادة.

واختتم: أريد أن أجعل كل المشجعين يستمتعون بكرة القدم الخاصة بي وأن أساعد الفريق.