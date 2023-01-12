انت الان تتابع خبر الاستخبارات تكشف جريمة قتل بوقت قياسي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، عن كشف جريمة قتل بوقت قياسي في بغداد.



وقالت الاستخبارات في بيان، "تمكن ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من كشف جريمة قتل حدثت في منطقة السعدون ببغداد بعد ان قام المتهم (ح. خ. ع) بطعن المجنى عليه (ح. س. م) بواسطة الة حادة وهرب الى جهة مجهولة".

وأضاف أنه "من خلال الجهد الاستخباري لوكالة الاستخبارات وتفعيل دور المصادر والمتعاونين تم التعرف على هوية المتهم والقي القبض عليه بوقت قياسي واحيل الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا".