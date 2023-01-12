شكرا لقرائتكم خبر انفجار يخلف عددا كبيرا من الضحايا بكابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، ضياء أحمد تاكال «إن انفجارا وقع أمس خارج الوزارة في كابول، أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا».

وأشارت تقارير أنه تم سماع دوي انفجار واحد آخر على الأقل، في أعقاب الانفجار الأول.

وكان خالد زدران، المتحدث باسم إدارة أمن كابول، قد قال في وقت سابق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «إن الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا».

وأضاف «إن الانفجار وقع في الشارع الذي توجد به وزارة الخارجية، وتابع أن قوات الأمن وصلت إلى موقع الانفجار».