شكرا لقرائتكم خبر انفجار يخلف عددا كبيرا من الضحايا بكابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت تقارير أنه تم سماع دوي انفجار واحد آخر على الأقل، في أعقاب الانفجار الأول.وكان خالد زدران، المتحدث باسم إدارة أمن كابول، قد قال في وقت سابق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «إن الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا».
وأضاف «إن الانفجار وقع في الشارع الذي توجد به وزارة الخارجية، وتابع أن قوات الأمن وصلت إلى موقع الانفجار».
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار يخلف عددا كبيرا من الضحايا بكابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.