500 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا سيزداد كلما تؤتي الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها تركيا منذ فترة مع روسيا وسوريا ثمارها.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن إردوغان قوله خلال المؤتمر الدولي لأمناء المظالم الذي عقد في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة «عاد نحو 500 ألف لاجئ سوري إلى الأماكن التي حولناها إلى مناطق آمنة».

وأضاف «إن عدد اللاجئين العائدين لبلادهم سيزداد كلما تؤتي الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها تركيا منذ فترة مع روسيا وسوريا بثمارها».