شكرا لقرائتكم خبر الرئاسي اليمني: اقتصادنا ينهار.. نحتاج لتدخل دولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي أمس، بتدخل دولي عاجل لإنقاذ اقتصاد البلاد المنهار.

وقال في بيان «إنه استقبل في مقر إقامته في الرياض ريتشارد أوبنهايم سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، وناقش معه المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمديد الهدنة والجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في المنطقة في ظل التصعيد المستمر للمليشيات الحوثية ورفضها كل مبادرات السلام».

وأضاف البيان «إن اللقاء تطرق إلى الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن جراء الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد».

وطالب الزبيدي المجتمعين الإقليمي والدولي بـ «تدخل عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار في اليمن»، مشيرا إلى أن «السلام الحقيقي يبدأ من إنقاذ حياة المواطنين، وحماية المنشآت الاقتصادية من الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي وضعت حياة الملايين على المحك»، كما طالب الزبيدي بريطانيا بـ «لعب دور أكبر في حشد الدعم الاقتصادي لليمن وتقديم مزيد من الدعم لحماية المنشآت الإقتصادية بما يمكن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط»، ودعا الحكومة البريطانية والدول العشر الراعية للعملية السياسية في اليمن للإسراع إلى فتح سفاراتها في العاصمة عدن.

من جهته، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن المشروعات التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في البلاد العام الماضي أسهمت في قيام الحكومة اليمنية بواجباتها وتحسين البنى التحتية ومستوى الخدمات العام، وأضاف عبر حسابه على تويتر، أن مشروعات البرنامج السعودي ساعدت أيضا الحكومة في تقديم الدعم التنموي والاقتصادي.

إلى ذلك، أعلن مرصد يمني أمس، مقتل طفلين شقيقين بانفجار لغم في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الموالية لإيران.

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