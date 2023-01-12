ضربة جوية تحصد 15 إرهابيا بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 15 إرهابيا من حركة «الشباب» في عملية أمنية جديدة جنوب شرق البلاد مع شركاء دوليين. وبحسب إعلام حكومي جرت العملية في محافظة شبيلي الوسطى بقيادة جهاز المخابرات والأمن القومي بمشاركة شركاء دوليين. وترفع الضربة الجوية الأخيرة حصيلة القتلى بين صفوف التنظيم الذي يقاتل منذ سنوات للسيطرة على السلطة إلى 76 عنصرا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتأتي العملية. وترفع الضربة الجوية الأخيرة حصيلة القتلى بين صفوف التنظيم الذي يقاتل منذ سنوات للسيطرة على السلطة إلى 76 عنصرا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتأتي العملية.

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