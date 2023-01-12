شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس: الجمهورية الجديدة بدأت ببناء الثقة.. والتعامل مع التنمر بالقانون والتوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين المواطنة بحزب حماة الوطن، إن المادة 53 من دستور 2014 تنص على أن المواطنين متساوون جميعا أمام القانون، مستطردة: التنمر كان شيئاً صعباً تم التعامل معه من خلال القانون وحملات التوعية المستمرة، والمجتمع لابد أن يكون ممهد لتطبيق هذه القوانين، ودور المجتمع المدني مهم ولابد أن يكون فعال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان"مفوضية مكافحة التمييز".

وأكدت محروس، على أهمية إنشاء مفوضة مكافحة التمييز، وقالت إن الجمهورية الجديدة بدأت ببناء الثقة وهو أمر مهم، وجلسات الاستماع لجميع الآراء مؤيد ومعارض مهم، وربط جميع المؤسسات لمعرفة مدى جاهزية المجتمع لذلك وإيجاد وسيلة لتطوير المناهج ووضع مبادئ عدم التمييز.

أدار الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور بشير عبد الفتاح السيد - الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، الدكتورة ثريا عبدالجواد - مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتورة عزة فتحي - أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والنائبة مرثا محروس - وكيل لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين المواطنة بحزب حماه وطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.