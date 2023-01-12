شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى: مفوضية مكافحة التمييز منصوص عليها فى الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ثريا عبدالجواد، مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية: "لدينا دساتير منذ عام 1923، وتنص علي مبادئ أساسية وهي الحرية وعدم التمييز والعدالة والمساواة، ومبادئ الدستور براقة ولكن المشكلة فى التطبيق لأنها لا تطبق في الواقع".

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان"مفوضية مكافحة التمييز".

وأكدت عبدالجواد، أن الثورة تدعو للعدالة والحرية والمساواة، وكان لابد ألا يتأخر إنشاء مفوضية مكافحة التمييز كل هذه السنوات، لأن فكرة الصراع والعداء مع الآخر لابد أن تقاوم.

أدار الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور بشير عبد الفتاح السيد - الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، الدكتورة ثريا عبدالجواد - مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتورة عزة فتحي - أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والنائبة مرثا محروس - وكيل لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين المواطنة بحزب حماه وطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.