شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من جوارديولا على مواجهة اليونايتد فى ديربي مانشستر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مواجهة اليونايتد القادمة، فى الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكد أن المباراة ستكون مليئة بالإثارة والندية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه سيذهب لمواجهة الشياطين الحمر بفريق منتعش بتحقيق الفوز.

وأضاف أنه يمتلك العديد من الأفكار التكتيكية التى يفكر لها لهذه المباراة، لا سيما أنها ستكون أمام خصم عنيد، حيث أن اليونايتد لم يخسر أي لقاء منذ إستئناف المسابقة عقب إنتهاء مونديال قطر الأخير.

وشدد على أن اليونايتد استفاد بشكل كبير من فترة توقف المسابقة، فى الوقت الذي استفاد بعض لاعبيه أيضًا من فترة التوقف أمثال محرز وهالاند، واللذان نجحا فى إستغلال فترة التوقف بشكل إيجابي للغاية، الشئ الذي انعكس على ظهورهم الرائع مع الفريق.



جوارديولا: سنذهب لمواجهة اليونايتد للفوز

وحرص جوارديولا على التنويه بأن فريقه سيذهب إلى تحقيق الفوز فقط فى المباراة القادمة، على الرغم من صعوبة مواجهة اليونايتد على ملعبه فى الأولد ترافورد، والذي من المتوقع أن يكون مليئًا بالأنصار.



موعد مباراة السيتي واليونايتد

ومن المقرر أن يلاقي نادي مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد السبت القادم، فى الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.