تفجير انتحاري بالقرب من الخارجية الأفغانية في كابل... وسقوط 20 قتيلاً

تفجير انتحاري بالقرب من الخارجية الأفغانية في كابل (أ ف ب).

نفذ انتحاري هجوماً قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابل، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً في الأقل.

وقال السائق جمشيد كريمي: «شاهدت ما بين 20 و25 ضحية. لا أعرف عدد القتلى أو الجرحى. كنت أنتظر في السيارة عندما شاهدت رجلاً يحمل سلاح (كلاشنيكوف) على كتفه وكيساً. مر قرب سيارتي، وبعد ثوانٍ دوى انفجار قوي. شاهدت هذا الرجل يفجر نفسه».

تُظهر لقطات من مكان الهجوم جثثاً عدة على الأرض.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابل، خالد زدران، وقوع الانفجار، قائلاً إنه «تسبب للأسف في إصابات». وكتب على «تويتر»: «وصلت قوات الأمن إلى المنطقة».

تقول حركة «طالبان» إن الوضع الأمني في البلاد تحسن منذ عودتها إلى السلطة في 2021، لكن العديد من الهجمات بالقنابل نفذت في الأشهر الأخيرة، وأعلن الفرع المحلي لتنظيم «داعش» مسؤوليته عنها.