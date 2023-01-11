11 يناير , 2023
تفجير انتحاري بالقرب من الخارجية الأفغانية في كابل (أ ف ب).
نفذ انتحاري هجوماً قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابل، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً في الأقل.
وقال السائق جمشيد كريمي: «شاهدت ما بين 20 و25 ضحية. لا أعرف عدد القتلى أو الجرحى. كنت أنتظر في السيارة عندما شاهدت رجلاً يحمل سلاح (كلاشنيكوف) على كتفه وكيساً. مر قرب سيارتي، وبعد ثوانٍ دوى انفجار قوي. شاهدت هذا الرجل يفجر نفسه».
تُظهر لقطات من مكان الهجوم جثثاً عدة على الأرض.
وأكد المتحدث باسم شرطة كابل، خالد زدران، وقوع الانفجار، قائلاً إنه «تسبب للأسف في إصابات». وكتب على «تويتر»: «وصلت قوات الأمن إلى المنطقة».
تقول حركة «طالبان» إن الوضع الأمني في البلاد تحسن منذ عودتها إلى السلطة في 2021، لكن العديد من الهجمات بالقنابل نفذت في الأشهر الأخيرة، وأعلن الفرع المحلي لتنظيم «داعش» مسؤوليته عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر تفجير انتحاري بالقرب من الخارجية الأفغانية في كابل... وسقوط 20 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.