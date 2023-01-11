الاتحاد الأوروبي: مستعدون لحرب طويلة في أوكرانيا وسنزيد العقوبات على روسيا

الحرب الروسيّة الأوكرانيّة (أ ف ب).

أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تترأس دولته الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء أن الاتحاد مستعدّ لحرب طويلة في أوكرانيا وسيدعم كييف في مواجهة العدوان الروسي مهما طال الأمر.

وأضاف بيلستروم في مؤتمر صحافي «رغم محاولات روسيا المستمرّة لتفريقنا، الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي وعبر المحيط الأطلسي قوية. الاتحاد الأوروبي مستعد لحرب طويلة وسيواصل مساندة أوكرانيا بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني مهما طال الأمر».

وتابع قائلاً: «إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزو أوكرانيا بعدما أقر التكتل المكون من 27 دولة تسع حزم من العقوبات منذ بدء الغزو في فبراير/شباط 2022».

وأردف: «العقوبات هي أفضل أداة لدى الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب، وهو الغاية النهائية مما نفعله».