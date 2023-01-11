انت الان تتابع خبر دولة القانون يكشف حقيقة "انشقاق" عدد من نوابه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفى ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، "انشقاق" عدد من نوابه وذهابهم لكتل اخرى.

وقال هشام الركابي مدير المكتب الصحفي لرئيس الائتلاف، في تغريدة على "تويتر"، "لا صحة لهذه الانباء واتمنى توخي الدقة في نشر المعلومات من مصادرها الرسمية".

وأضاف "عندما تكون مؤثرا في المشهد السياسي وتعمل برؤية وتوجيهات زعيم خبرته ميادين العمل السياسي وشهد القاصي والداني بحنكته وقدرته على استيعاب الازمات، فاعلم أنك ستكون في مرمى الاستهداف".

وكانت أنباء اشارت الى وجود "انشقاق" عدد كبير من نواب دولة القانون وذهابهم لكتل مختلفة داخل الاطار التنسيقي.