اخبار العالم

في بغداد.. الاستخبارات تكشف جريمة قتل بوقت قياسي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر في بغداد.. الاستخبارات تكشف جريمة قتل بوقت قياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، عن كشف جريمة قتل بوقت قياسي في بغداد.

وقالت الاستخبارات في بيان، "تمكن ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من كشف جريمة قتل حدثت في منطقة السعدون ببغداد بعد ان قام المتهم (ح. خ. ع) بطعن المجنى عليه (ح. س. م) بواسطة الة حادة وهرب الى جهة مجهولة".

 

وأضاف أنه "من خلال الجهد الاستخباري لوكالة الاستخبارات وتفعيل دور المصادر والمتعاونين تم التعرف على هوية المتهم والقي القبض عليه بوقت قياسي واحيل الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا