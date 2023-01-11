انت الان تتابع خبر إنقاذ ستة أشخاص بينهم أطفال وإخماد حريق في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدفاع المدني في بيان، "نجحت فرقنا من إنقاذ عائلة من بينهم أطفال مختنقون ونساء حاصرتها النيران داخل شقة سكنية في مجمع سكني قرب جامعة بابل بمحافظة بابل مساء هذا اليوم الأربعاء".

وأضاف "هرعت فرق الدفاع المدني ودفعت بعجلاتها التخصصية ومنها عجلة السلم لتتمكن من إنقاذ العائلة من خلال النوافذ مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي لهم بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر للشقة المحترقة لتتمكن من إخماد الحادث دون تسجيل خسائر بشرية".