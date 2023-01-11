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إنقاذ ستة أشخاص بينهم أطفال وإخماد حريق في بابل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الدفاع المدني في بيان، "نجحت فرقنا من إنقاذ عائلة من بينهم أطفال مختنقون ونساء حاصرتها النيران داخل شقة سكنية في مجمع سكني قرب جامعة بابل بمحافظة بابل مساء هذا اليوم الأربعاء".

وأضاف "هرعت فرق الدفاع المدني ودفعت بعجلاتها التخصصية ومنها عجلة السلم لتتمكن من إنقاذ العائلة من خلال النوافذ مع إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي لهم بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر للشقة المحترقة لتتمكن من إخماد الحادث دون تسجيل خسائر بشرية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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