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حديث عن حفل الختام لبطولة خليجي 25

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خليجي 25

2023-01-11 | 21:00

حديث عن حفل الختام لبطولة خليجي 25

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أكد وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع، الأربعاء، أن حفل الختام لبطولة خليجي 25 في البصرة له طريقته الخاصة.

وقال المبرقع خلال مؤتمر صحفي في البصرة وحضرته السومرية، إن "حفل الختام هو تتويج للفرق الفائزة ولا نريد نحرف فيه حفل الافتتاح".

 

وأضاف أن "حفل الافتتاح كان حفلا رائعا ومبهجا وحققنا ذلك ونريد ان نبقي على هذه اللمسة كما هي"، مشيراً الى أن "حفل الختام له ظروفه وطريقته الخاصة المختلفة والختام يتحدث عن فريق او فريقين بينما الافتتاح ثمانية فرق".

 

وتحتضن البصرة حالياً بطولة كأس الخليج العربي بدورته 25 بمشاركة ثمانية منتخبات بينها العراق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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