عراب اتفاق الطائف يرحل ويؤجل انتخاب رئيس لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس المقبل، حدادا على وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الملقب بعراب اتفاق الطائف، وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مذكرة تقضي بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام لوفاته. وتنكس خلال فترة الحداد الأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم. وتوفي الحسيني أمس إثر وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى. وتوفي الحسيني أمس إثر وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى. ونعى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي وافته المنية أمس عن عمر تجاوز الـ 85 عاما. واعتبر ميقاتي أن لبنان فقد قامة وطنيّة ودستورية أصيلة وبغيابه تطوى صفحة مشرقة من تاريخ العمل السياسي والبرلماني العريق، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي. وأضاف «لقد شكل حضور الحسيني علامة فارقة في تاريخ العمل النيابي في لبنان، وطبع العمل التشريعي بخطوات أساسية على مدى سنوات عديدة. ولعب الحسيني دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق الطائف، الذي أخرج لبنان من دوامة العنف والحرب الأهلية، ما جعل كثيرين يطلقون عليه لقب عراب الطائف. عراب اتفاق الطائف:





توفي حسين الحسيني عن 85 عاما.



حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة عام 1963.



عمل مديرا لإدارة شركة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في بعلبك.



دخل البرلمان عام 1972 نائبا عن بعلبك الهرمل.



ترأس مجلس النواب منذ عام 1984 وحتى 1992.



استمر بعد ذلك نائبا في مجلس النواب.



تقدم باستقالته من البرلمان في 2008.



شارك في تأسيس حركة «أمل» عام 1973.



تولى رئاستها بعد تغييب موسى الصدر ما بين 1978و1980.



شارك في تأسيس الهيئة الوطنية للمحافظة على الجنوب عام 1977.



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