شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم ورشة عمل حول النظم الانتخابية ونشأة الأحزاب السياسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، ورشة عمل، تحت عنوان "النظم الانتخابية ونشأة الأحزاب السياسية" - جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والمهندس أحمد الجندي، أمين التدريب والتثقيف بالأمانة المركزية.

كما حضر اللواء عبد السلام كمال أمين مساعد التدريب والتثقيف، والنائب أحمد علي، أمين التثقيف بمحافظة القاهرة، ومحمود عثمان أمين مساعد التدريب والتثقيف، وشهدت الجلسة الحديث حول نشأة الأحزاب السياسية في مصر ودورها ومراحل تطور الحياة الحزبية.

كما شهدت الورشة، التعريف بالحزب وأهدافه وتاريخ نشأته، وكيفية إدارة الحملات الانتخابية، والحملات الانتخابية الالكترونية، وكيفية إدارة أزمات الحملات الانتخابية، واستهدفت الورشة تدريب وتثقيف وإعداد كوادر بعدد 100 كادر من أعضاء وقيادات الحزب على مستوى 14 محافظة.

ومن المقرر، أن تستكمل الورشة أعمالها، غدًا الخميس حيث تستضيف باقي المحافظات، على أن تمثل كل محافظة بـ6 كوادر.



