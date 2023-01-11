شكرا لقرائتكم خبر عن بشير عبد الفتاح لصالون التنسيقية: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز ضرورة وفقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بشير عبد الفتاح السيد، الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، إن كل الدساتير تساوي بين المواطنين دون تمييز، ولكن دستور 2014 ضمن الحريات وحظر التمييز بين المواطنين، ونص على إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.

وأكد عبدالفتاح، على أهمية الحفاظ علي المكتسبات ومنها حقوق الإنسان، مضيفاً أن الدولة مهتمة بحقوق الإنسان والتوثيق والقوانين أمر مهم لذلك، وأشار إلى أهمية إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وهي ليست بضغط من الخارج ولكن هذه مبادئ الجمهورية الجديدة والفلسفة الجديدة لإدارة الدولة.

أدار الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور بشير عبد الفتاح السيد - الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، الدكتورة ثريا عبدالجواد - مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتورة عزة فتحي - أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والنائبة مرثا محروس - وكيل لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين المواطنة بحزب حماه وطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.