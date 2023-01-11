سوليدار صامدة في وجه الهجوم الروسي

ذكرت أوكرانيا أن قواتها كانت صامدة في وجه هجوم روسي غاضب في واحدة من أعنف المعارك البرية الأخيرة منذ ما يقرب من 11 معركة؛ حرب الشهر.

وقال محللون عسكريون إن القوات الأوكرانية والروسية قاتلت شارعًا شارعًا للاستيلاء على أرض في سوليدار أو كسبها. وعلى الرغم من أن سقوط البلدة من غير المرجح أن يشكل نقطة تحول في الحرب، إلا أنه سيكون بمثابة جائزة للكرملين المتعطش للأخبار السارة من ساحة المعركة في الأشهر الأخيرة.

كما أنه سيوفر للقوات الروسية نقطة انطلاق استراتيجية لجهودهم لغزو مناطق أخرى من مقاطعة دونيتسك التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.

منطقة دونباس

وكانت دونيتسك ومقاطعة لوهانسك المجاورة، اللتان تشكلان معًا منطقة دونباس المتاخمة لروسيا، الهدفين الرئيسيين لموسكو في غزو أوكرانيا، لكن القتال توقف في الغالب.

وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية، سيرهي شيريفاتي، إن المزاعم الروسية باعتقال سوليدار «غير صحيحة»، حسبما أفادت وكالة الإخبارية الأوكرانية سوسبيلين.

ولم يقدم شيريفاتي مزيدًا من التفاصيل، واكتفى بالقول إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ستقدم مزيدًا من المعلومات لاحقًا.

نقطة إستراتيجية

وتعد بلدة سوليدار، معروفة باستخراج الملح ومعالجته، ذات قيمة جوهرية قليلة. ولكنها تقع على نقطة إستراتيجية على بعد عشرة كيلومترات (6 أميال) شمال مدينة باخموت، والتي تهدف القوات الروسية إلى محاصرتها.

وسيؤدي الاستيلاء على باخموت إلى تعطيل خطوط الإمداد الأوكرانية وفتح طريق لقوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للضغط نحو كراماتورسك وسلوفيانسك، معاقل أوكرانيا الرئيسية في مقاطعة دونيتسك.

وأشار مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في منظمة الأبحاث غير الربحية CAN في أرلينجتون بولاية فيرجينيا، إلى أن سقوط سوليدار سيجعل «احتجاز باخموت أكثر خطورة بالنسبة لأوكرانيا».

ومع ذلك، فإن حرب الاستنزاف المكلفة، مع الخسائر الفادحة المتوقعة، قد تجعل انتصار روسيا مكلفًا مثل الهزيمة.

وقال كوفمان في تغريدة: «لا أعتقد أن النتيجة في باخموت كبيرة مقارنة بما يكلف روسيا تحقيقها».

وقال معهد دراسة الحرب إن القوات الروسية تواجه «مقاومة أوكرانية منسقة» حول باخموت.

«إن حقيقة السيطرة على قطعة واحدة على الأرض في سوليدار مشوشة بسبب الطبيعة الديناميكية للقتال الحضري.. وقد كافحت القوات الروسية إلى حد كبير لتحقيق مكاسب تكتيكية كبيرة في منطقة سوليدار لعدة أشهر».

ومن السمات الاستثنائية للقتال بالقرب من باخموت أن بعضها وقع حول مداخل أنفاق منجم الملح المهجورة التي تمتد لنحو 200 كيلومتر (120 ميلا)، وفقا لتقارير المخابرات الغربية.

وشهدت عدة مدن على خط المواجهة في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك قتالًا عنيفًا في الأشهر الأخيرة. وحدد بوتين منطقة دونباس باعتبارها بؤرة التركيز منذ بداية الحرب، حيث قاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو هناك منذ عام 2014.

واستولت روسيا على لوهانسك تقريبًا خلال الصيف.

ونجت دونيتسك من نفس المصير، وسكب الجيش الروسي في وقت لاحق القوى البشرية والموارد حول باخموت.

تطورات أخرى:

نشرت روسيا أكثر من 10000 من جنودها في بيلاروسيا وتجري تدريبات عسكرية منتظمة في البلاد، التي يبلغ طولها حوالي 1000 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

استخدم الكرملين بيلاروسيا كنقطة انطلاق لإرسال القوات والصواريخ إلى أوكرانيا عندما غزت أوكرانيا في 24 فبراير.

تزايدت المخاوف في الأشهر الأخيرة بشأن احتمال قيام الكرملين بالضغط على بيلاروسيا لفتح جبهة جديدة في غرب أوكرانيا، ربما لاستهداف طرق الإمداد بالأسلحة الغربية والمساعدات الخارجية الأخرى التي ساعدت قوات كييف في الحفاظ على دفاعها وشن هجوم مضاد.

وقال زيلينسكي إنه لا توجد مخاوف فورية بشأن انضمام مينسك للحرب لكنه أضاف: «يجب أن نكون مستعدين»، بحسب البيان.

في غضون ذلك، ادعى بوتين أن روسيا نجحت في مقاومة الضغوط الغربية، وخاصة العقوبات، بسبب غزوها لأوكرانيا.