بايدن متفاجئ وترمب يتساءل عن المداهمة

ذكر الرئيس جو بايدن إنه فوجئ عندما علم أن محاميه عثروا على سجلات حكومية في مكتبه السابق في واشنطن. وسُئل عن هذه القضية بعد أن طلب رئيس جمهوري كبير في لجنة المخابرات بمجلس النواب من مجتمع المخابرات الأمريكية إجراء «تقييم الضرر» للوثائق التي يحتمل أن تكون سرية.

وفي حديثه إلى الصحفيين في مكسيكو سيتي قال بايدن إن محاميه «فعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله» عندما اتصلوا على الفور بالأرشيف الوطني بشأن الاكتشاف في مكاتب مركز بن بايدن.

فيما تساءل ترمب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به عن «متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟».

مقارنات الرئيسين

وظهرت مقارنات بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وبين موقف الرئيس السابق دونالد ترمب يتضمن كلا الموقفين وثائق رسمية تحمل تصنيفات سرية، رافقت بشكل غير صحيح ترمب وبايدن بعدما تركا المنصب.

وبموجب قانون السجلات الرئاسية، من المفترض ذهاب سجلات البيت الأبيض إلى إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية بمجرد رحيل الإدارة. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، هناك ثغرات رئيسية في السجل العام بشأن الحالتين، لكن ترجح المعلومات المتوفرة أن هناك اختلافات كبيرة في كيفية الكشف عن الوثائق -والأهم- كيفية استجابة ترامب وبايدن.

علامات سرية

وأكد البيت الأبيض أن وزارة العدل كانت تراجع «عددًا صغيرًا من المستندات ذات العلامات السرية» التي تم العثور عليها في المكتب.

وقال بايدن في أول تعليقاته منذ ظهور أخبار 2 نوفمبر 2022، ظهر اكتشاف الوثيقة «تم إعلامي بهذا الاكتشاف وفوجئت عندما علمت أن هناك أي سجلات حكومية تم نقلها هناك إلى ذلك المكتب». وأضاف: «لا أعرف ما هو موجود في الوثائق» وأن محاميه اقترحوا عليه ألا يسأل.

وفي وقت سابق، أرسل النائب مايك تيرنر الطلب إلى مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، قائلاً إن احتفاظ بايدن بالوثائق يضعه في «انتهاك محتمل للقوانين التي تحمي الأمن القومي، بما في ذلك قانون التجسس وقانون السجلات الرئاسية».

صداع سياسي

وبصرف النظر عن المراجعة الفيدرالية، فإن الكشف عن احتمال إساءة التعامل مع السجلات السرية أو الرئاسية لبايدن يمكن أن يكون صداعًا سياسيًا للرئيس، الذي وصف قرار الرئيس السابق دونالد ترمب بالاحتفاظ بمئات من هذه السجلات في ناديه الخاص في فلوريدا بأنه «غير مسؤول».

وقال تورنر في رسالة إلى هينز: «أولئك الذين يُعهد إليهم الوصول إلى المعلومات السرية عليهم واجب والتزام بحمايتها». «هذه المسألة تتطلب مراجعة كاملة وشاملة». و أرسل النائب جيمس كومر، الرئيس الجديد للجنة الرقابة بمجلس النواب، إلى مكتب مستشار البيت الأبيض رسالة يطلب فيها نسخًا من الوثائق التي تم العثور عليها في مكتب بايدن، والاتصالات حول الاكتشاف، وقائمة بأولئك الذين قد يكون لديهم كان لديهم حق الوصول إلى المكتب الذي تم العثور عليهم فيه. لم يرد البيت الأبيض على الفور على الطلب.

ووافق هينز في سبتمبر على إجراء «تقييم للمخاطر» بدلاً من «تقييم الضرر» لقضية ترمب.

تقييم المخاطر

وهناك اختلافات كبيرة بين مواقف ترمب وبايدن، بما في ذلك خطورة التحقيق المستمر من هيئة المحلفين الكبرى في مسألة Mar-a-Lago. إن تقييم مخاطر الاستخبارات في وثائق ترمب هو فحص السجلات المصادرة من أجل التصنيف وكذلك «الخطر المحتمل على الأمن القومي الذي قد ينجم عن الكشف عن الوثائق ذات الصلة».

ودعا السناتور مارك وارنر، الرئيس الديمقراطي للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إلى تقديم إحاطة بشأن الوثائق.

وقال: «إن نظام التصنيف الخاص بنا موجود من أجل حماية أهم أسرار الأمن القومي لدينا، ونتوقع أن يتم إطلاعنا على ما حدث في كل من Mar-a-Lago وفي مكتب بايدن كجزء من التزامات الرقابة الدستورية لدينا».

وقال المستشار الخاص للرئيس ريتشارد ساوبر إنه بعد أن عثر محامو بايدن على السجلات، أبلغوا إدارة المحفوظات- التي تولت عهدة الوثائق في اليوم التالي.

العثور على الوثائق

تم العثور على الوثائق داخل «خزانة مغلقة» بمكتب استخدمه بايدن في إطار علاقته مع جامعة بنسلفانيا.

وعثر محامو بايدن على الوثائق مطلع نوفمبر قبل أسبوع على الانتخابات النصفية.

وأفادت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، بأن وزير العدل ميريك غارلاند كلف المدعي العام الفيدرالي في شيكاغو بمراجعة الوثائق، وباشرت الشرطة الفدرالية تحقيقاتها في القضية.

طبيعة وتصنيف

عثر على أقل من 12 وثيقة، وقال المستشار القانوني لبايدن ريتشارد ساوبر إنها تبدو سجلات من فترة إدارة باراك أوباما وجو بايدن.

تضمنت المواد السرية بعض الملفات السرية للغاية والتي تحمل تصنيف معلومات حساسة للغاية، تم الحصول عليها من المصادر الاستخباراتية.

ما مدى تشابه واختلاف موقفي بايدن وترمب؟

- ترمب، قاوم ومحاموه جهود الحكومة المتكررة لاستعادتها جميعا.

- بايدن أبلغه محاموه بالمشكلة، وقال البيت الأبيض إنه تعاون تماما.

- زعم ترمب علانية أنه رفع السرية عن كل شيء قبل مغادرة المكتب، لكن لم تظهر أدلة موثوقة تدعم ادعاءه.

- لم يدع بايدن أنه رفع السرية عن المواد التي تم العثور عليها بالخزانة في مركز «بن بايدن»، وقال إنه لم يعلم بوجودها.