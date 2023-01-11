بلجيكا تحث رعاياها على مغادرة إيران لتفادي الاعتقال التعسفي

حكمت إيران على عامل إغاثة بلجيكي بالسجن لمدد طويلة و 74 جلدة بعد إدانته بالتجسس في محاكمة مغلقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال موقع القضاء الإيراني على الإنترنت إن محكمة ثورية حكمت على أوليفييه فانديكاستيل البالغ من العمر 41 عامًا بالسجن 12.5 عامًا بتهمة التجسس و 12.5 عامًا للتعاون مع حكومات معادية و 12.5 عامًا بتهمة غسل الأموال. كما تم تغريمه مليون دولار وحكم عليه بالسجن لمدة 2.5 سنة بتهمة تهريب العملة.

وبموجب القانون الإيراني، سيكون Vandecasteele مؤهلًا للإفراج عنه بعد 12.5 عامًا.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب في بيان «إيران لم تقدم أي معلومات رسمية بشأن التهم الموجهة لأوليفييه فانديكاستيل أو محاكمته».

وحثت بلجيكا رعاياها على مغادرة إيران، محذرة من أنهم يواجهون خطر الاعتقال التعسفي أو المحاكمة الجائرة.

اعتقال تعسفي

وذكرت لحبيب «سنستدعى اليوم السفير الإيراني نظرا للمعلومات المتداولة في الصحافة».

وقالت إن «بلجيكا تواصل إدانة هذا الاعتقال التعسفي وهي تبذل قصارى جهدها لوضع حد له ولتحسين ظروف اعتقاله».

وقالت عائلة فانديكاستيل الشهر الماضي إنه محتجز في سجن إيراني منذ شهور وإنه مضرب عن الطعام. وقالوا إنه حُرم من الاتصال بمحام من اختياره ويعاني من مشاكل صحية خطيرة.

مزدوجو الجنسية

ولطالما احتجزت إيران عددًا من الأجانب ومزدوجي الجنسية على مدار سنوات، واتهمتهم بالتجسس أو غير ذلك من مخالفات أمن الدولة وأصدرت أحكامًا عليهم بعد محاكمات سرية تقول جماعات حقوقية إنهم حرموا فيها من الإجراءات القانونية الواجبة.

ويتهم منتقدون إيران باستخدام مثل هؤلاء السجناء كورقة مساومة مع الغرب، وهو ما ينفيه المسؤولون الإيرانيون.

وتأتي إدانة فانديكاستيل بعد أن حُكم على دبلوماسي إيراني في بلجيكا بالسجن 20 عامًا في عام 2021 بتهمة التخطيط لهجوم تفجيري مُحبط ضد جماعة معارضة إيرانية منفية في فرنسا.

ولم تنشر إيران أي تفاصيل حول التهم الموجهة إلى فاند كاستيل. ليس من الواضح ما إذا كانت مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت إيران لأشهر أو حرب الظل طويلة الأمد مع إسرائيل والولايات المتحدة والتي تميزت بهجمات سرية على برنامج إيران النووي المتنازع عليه.

عمليات الإعدام

وقد أعدمت إيران أربعة أشخاص بعد إدانتهم بتهم مرتبطة بالاحتجاجات، بما في ذلك الهجمات على قوات الأمن. وقد تمت إدانتهم في المحاكم الثورية، التي لا تسمح لمن يحاكمون بانتقاء محاميهم أو الاطلاع على الأدلة ضدهم.

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إن مثل هذه المحاكمات «لا تشبه إجراءات قضائية ذات مغزى».

واستدعت النرويج والدنمارك السفراء الإيرانيين هذا الأسبوع للاحتجاج على عمليات الإعدام وطريقة تعامل إيران مع المظاهرات.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت «ما يحدث في إيران غير مقبول بالمرة ويجب أن يتوقف».

«لقد شجبنا بشدة عمليات الإعدام.. لقد طالبنا إيران بإنهاء استخدام عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان».

وفي الدنمارك، وصف وزير الخارجية لارس لوك راسموسن عمليات الإعدام بأنها «غير مقبولة تمامًا» وقال إن «الاتحاد الأوروبي يجب أن يفرض عقوبات إضافية على إيران».

أعضاء موساد

وفي سياق منفصل، قالت وكالة أنباء إيرنا الحكومية، الثلاثاء، إن وزارة المخابرات الإيرانية اعتقلت ستة فرق من النشطاء المرتبطين بالموساد، رئيس المخابرات الإسرائيلية ووكالة المخابرات الإسرائيلية.

وقال التقرير، دون تقديم أدلة، إن فرق التجسس خططت لاغتيال مسؤول عسكري رفيع المستوى لم يذكر اسمه ونفذت عدة عمليات تخريبية في المدن الكبرى بالبلاد.

وذكر التقرير أيضا أن قوات الأمن حددت 23 عضوا مزعوما في هذه الفرق واعتقلت 13 منهم كانوا في البلاد.

استمرار الاحتجاجات

واستمرت الاحتجاجات الإيرانية التي بدأت في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز الشرطة.

وقال المتظاهرون الذين تجمعوا تحت شعار «المرأة، الحياة، الحرية» إنهم سئموا عقودًا من القمع الاجتماعي والسياسي.

وألقت إيران باللوم في الاحتجاجات على قوى أجنبية دون تقديم أدلة.

فالاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي استمرت قرابة أربعة أشهر دون أي مؤشر على الانتهاء، هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979 التي أوصلتها إلى السلطة.

قُتل ما لا يقل عن 520 محتجًا واعتقل أكثر من 19300 شخص، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي جماعة تراقب الاضطرابات. لم تقدم السلطات الإيرانية أرقامًا رسمية عن الوفيات أو الاعتقالات.