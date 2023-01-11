شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحدد شروطه من أجل الإبقاء على دي خيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد استقر على بقاء الحارس الإسباني المخضرم دي خيا فى صفوف الشياطين الحمر للفترة المقبلة، حيث أكد أكثر من مصدر مسئول داخل الفريق عن وجود نية مسبقة بتجديد التعاقد مع الحارس.

وأضافت التقارير أن تجديد تعاقد الحارس والذي ينتهي فى نهاية الموسم الحالي مشروط بالعديد من الأشياء الآخري، يأتي على رأسها موافقة اللاعب على تخفيض تعاقده مع الفربق فى المرحلة المقبلة.

حيث يضع مسئولي اليونايتد لتخفيض عقد دي خيا إلى 200 ألف جنيه إسترليني كراتبًا أسبوعيًا للاعب، يأتي ذلك فى الوقت الذي يتقاضي فيه الحارس 300 ألف جنيه إسترليني فى عقده الحالي مع الفربق.



موقف دي خيا من شرط اليونايتد

ومن جانبه، لا يمانع اللاعب فى تخفيض قيمة تعاقده من أجل البقاء فى اليونايتد، خاصة أن الحارس يعد أحد أقدم اللاعبين فى الفريق ويريد الإستمرار فيما تبقي من مسيرته داخل قلعة الشياطين الحمر.

فعلى الرغم من موقف الحارس السابق بعدم تخفيض تعاقده مع اليونايتد، إلا أنه أصبح مقتنعًا تمامًا بمسيرته الحالية مع الفريق وتخفيض قيمة عقده، فى ظل تذبذب مستواه وعدم إستدعائه لمونديال قطر الأخير.