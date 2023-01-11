شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "صناعة النواب" يطالب استغلال المواد الخام بأسوان لدعم المنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، مزيد من الحوافز الاستثمارية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع القطاع الصناعى لتحقيق رؤية الدولة بشأن التنمية المستدامة وتحقيق 100 مليار دولار صادرات.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنه، الذى يزور محافظة أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية والمنطقة الصناعية وبحث دعم المصنعين والمستثمرين والمصدرين وافتتاح عدد من المصانع الجديدة.

وفى هذا الإطار، قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية يمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة فى خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك لما يمثله القطاع الصناعى من أهمية ودعم للاقتصاد القومى.

وتابع قريطم: "تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج".

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن تحقيق الفلسفة الخاصة بالنهوض بالقطاع الصناعى تستلزم تقديم تيسيرات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع الذى يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفى ذات الصدد، قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى سواء فى الأسواق الداخلية أو العالمية سيساهم بقوة فى تحقيق طفرة كبيرة فى الصناعة المصرية وجلب العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف فؤاد، أن هناك حزمة من الإجراءات التى بذلتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، وهى إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر على مستوى الجمهورية، وتقديم تيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد النائب مجدى حسيبو امين عام حزب مستقبل وطن بأسوان أن القادم افضل وهناك تفاؤل كبير فى الشارع الاسوانى بالنهوض بالمنطقة الصناعيه بأسوان فى ظل إصرار من الدولة على وضع أسوان على خريطة الاستثمار.

واضاف حسيبو، أن المشروعات التى تم افتتاحها اليوم ستفتح آفاق جديدة للاستثمار فى اسوان وان دعم لجنة الصناعه للإستثمار فى اسوان سيوتى نتائجة خلال المرحله القادمة.

واضاف حسيبو، أن محافظة أسوان ستعد مذكرة بالتعاون مع نواب اسوان بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وعرضها على الجهات المعنية، بهدف الترويج للاستثمار فى بوابة الجنوب محافظة أسوان.

ويشارك فى الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.