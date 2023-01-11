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6 اجتماعات لخطة البرلمان لمناقشة الحسابات الختامية لوزارات الإسكان والنقل

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تشهد الإسبوع المقبل 6 اجتماعات لمناقشة الحسابات الختامية لعدة جهات.

 

 وأوضح سالم أن الاجتماع الأول يوم 15 يناير لمناقشة ختامى موازنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - للسنة المالية 2021/2022.

 

وقال سالم إن الاجتماع الثانى فى نفس اليوم يناقش ختامى موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2021/2022.

 

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الاجتماع الثالث والمزمع عقده يوم 16 يناير سوف يناقش ختامى موازنة ديوان وزارة النقل - هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2021/2022،والرابع فى نفس اليوم لمناقشة ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2021/2022.

 

أما الخامس يوم الثلاثاء 17 يناير يخصص لمناقشة ختامى موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - الهيئة القومية للإنفاق للسنة المالية 2021/2022.

 

كما يشهد الاجتماع السادس لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب "إبراهيم عبد النظير" بشأن تخصيص قطعة أرض بمحافظة أسيوط لاقامة مبنى متكامل للقطاع الحكومى وصندوق التأمينات للقطاع العام والخاص.

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