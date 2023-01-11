شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": نستورد 56% من المادة الخام للصناعة ونستهدف الاعتماد المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعه بمجلس النواب، إن محافظة سوان من المحافظات الغنية بالموارد الخام ومن ثم يجب استغلال هذه الموارد بشكل أكثر جديدة لجلب المزيد من الاستثمارات والصناعات التى تعتمد على خذه الموارد كلكون أساسى فى عملية التصنيع".

وتسائل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال زيارة وفد من أعضاء اللجنة لمحافظة أسوان، عن حجم الفرص والأنشطة الصناعية المتاحة بالمحافظة، وقال موجها حديثه للواء أشرف اعطية، محافظ أسوان:" كم عدد المصانع والأنشطة المتاحة بالمحافظة، وبناء على هذه الاحصائية ستتم مطالبة الحكومة بالبنية التحتية الخاصة بهذه الأنشطة، مشددا على اهمية التنوع فى عملية التصنيع بناء على خريطة صناعية حتى لا يكون هناك تركز لصناعة بعينها على حساب صناعات أخرى وذلك لن يكون سوى من خلال الوقوف على طبيعة الموارد والأنشطة المتاحة.

وأشار محمود، إلى أن اللجنة تناقش مشروع قانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، متابعا:" إيرادات الثروة المعدنية حوالى 2 مليار وهذاوالرقم لا يتناسب مع الموارد التى تمتلكها الهيئة".

وأضاف محمود، أن هناك عدد من المشروعات والاستثمارات الكبرى المرتقب تنفيذها فى أسوان لتوفير استثمارات ب8 مليار دولار تقريبا، متابعا:" نستورد تقريبا 56 % من المادة الخام المستخدمة فى الصناعة وهذا الرقم لا يتناسب مع الجهود والبنية التحتية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة بهدف دعم وجلب المزيد من الصناعات والمستثمرين.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة التوسع فى الحوافز الإستثمارية لتحقيق فلسفة الدولة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن الدولة المصرية قامت بالعديد من المشروعات التى تستهدف النهوض بالبنية التحتية وجلي المستثمرين، متابعا:" الصناعة قادرة على سداد ديون مصر، لافتا إلى أن هناك توجه بالتيسير على المستثمرين والمصنعين خلال الفترة المقبلة.

ويشارك فى الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد ، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.