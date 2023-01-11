عطل غامض بأنظمة الحاسوب يؤخر رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة



تسبب عطل بأنظمة الحاسوب في تأخير رحلات الطيران بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن السلطات لا تعرف سبب العطل حتى الآن.



وقد طلبت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية من شركات الطيران تأخير كل الرحلات الداخلية حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) ريثما تتمكن من إصلاح العطل.



من جهته، أوضح الرئيس الأميركي أنه يمكن للطائرات الهبوط بأمان لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب هذا العطل التقني. وأضاف بايدن أن إدارة الطيران لا تعرف سبب العطل حتى الآن.



في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إنه لا دليل على أن السبب هجوم إلكتروني.



وأظهرت بيانات ملاحية من مواقع رصد حركة الطيران أن إجمالي عدد الرحلات المتأخرة من الولايات المتحدة وإليها تجاوز 3700 رحلة، أما الرحلات الملغاة فقد بلغ عددها 541.



من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية أن جميع الطائرات الموجودة حاليا في الأجواء الأميركية يمكنها الهبوط بأمان.