شكرا لقرائتكم خبر عن نجم آرسنال يوجه تحذير لـ أرتيتا قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام سول كامبل أسطورة آرسنال، بتوجيه تحذير لـ مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق، قبل مواجهة مانشستر سيتي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق خمسة نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يتواجد في وصافة الجدول.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات لـ كامبل: الموسم لم ينته بعد، ولكن أعتقد أن آرسنال مع أرتيتا يقوم بعمل جيد للغاية وكلشيء يسير بشكل رائع، لكن علينا أن نراه في نهاية الموسم بالكامل.

وتابع: من الواضح أنه بعد موسم ونصف مع الفريق، الانسجام ظهر وبصمة مايكل أرتيتا كذلك، كان يمكن طرده بسبب سوء النتائج، لكنهمتحلوا بالصبر وتمسكوا به والآن يجني آرسنال ثمار ذلك.

وأكد: يجب ألا ننسى أن مانشستر سيتي منافس قوي، والطريق طويل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولدى فريق جوارديولا العديد منالنجوم، آمل أن يظل آرسنال هادئًا حتى النهاية.

وأكد عن صفقات الفريق المحتملة: جواو فيلكس كان خيارًا جيدًا، لكنه ذاهب إلى تشيلسي، كنت أتمنى أن ينضم إلى آرسنال، خاصة وأنهللوصول إلى القمة عليك أن تستثمر في اللاعبين، تحتاج إلى هؤلاء اللاعبين أصحاب الإمكانيات الكبيرة، لأن هناك إصابات.

وأتم عن مستوى نيوكاسل هذا الموسم وتواجده بالمركز الثالث: لديهم نقود، ومشجعين وتاريخ كبير، ولكن يقومون بعمل جيد دون صرف العديدمن الأموال زوجتي من هناك وأعرف الكثير عن النادي، إنهم في حاجة للنجاح من أجل أن يتمكنوا من البناء على ذلك، وستظهر ميزانيةالانتقالات بمجرد التأهل إلى أوروبا إذا حدث ذلك.