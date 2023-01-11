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كيف تُنفذ أحكام الغرامات؟ بعد تغريم صاحب عقار فيصل 80 مليون جنيه.. برلماني

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد تغريم صاحب عقار فيصل 80 مليون جنيه.. كيف تُنفذ أحكام العقوبات المالية؟"، استعرض خلاله، طريقة التنفيذ من خلال الحجز على الأموال كطريق أول، والحبس يومًا عن كل 5 جنيهات حال عدم وجود أموال، وبحد أقصى 3 أشهر، واستمرار الحجز لحين السداد، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

بعد تغريم صاحب "عقار فيصل" 80 مليون جنيه.. كيف تُنفذ أحكام العقوبات المالية؟.. "الحجز على الأموال" الطريق الأول.. والحبس يومًا عن كل 5 جنيهات حال عدم وجود أموال.. وبحد أقصى 3 أشهر.. واستمرار الحجز لحين السداد

 


                                     برلمانى 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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