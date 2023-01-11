شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جواو فيليكس بعد إنضمامه الرسمي إلى تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب نادي أتليتكو مدريد السابق، عن سعادته بإنتقاله إلى تشيلسي فى الفترة الحالية، حيث أكد أن خطوة إنتقاله إلى الدوري الإنجليزي ستمثل خطوة فارقة فى مسيرته الإحترافية، لا سيما أن هذه هى المرة التى يخرج من الدوري الإسباني.

وأضاف اللاعب أنه يمتلك العديد من التطلعات التى يأمل فى تحقيقها رفقة البلوز خلال المرحلة القليلة الماضية، كما أنه يعلم أن حجم التنافس فى هذا النادي الكبير سيكون صعبًا، ولكن شدد على أنه سيسعي جاهدًا أن يترك بصمته داخل الفريق خلال فترة الإعارة.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن عن تعاقده الرسمي مع جواو فيليكس، قادمًا من ضفوف أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بقيمة تعادل 11 مليون يورو، بجانب تحمل راتب خلال تلك الفترة.



فيليكس يكشف حقيقة خلافاته السابقة

ومن جانبه يري اللاعب أنه لا توجد أزمة حقيقية مع مسئولي الأتليتك خلال الفترة القادمة أو الجهاز الفني مثلما تردد فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يبجث دائمًا فقط على التواجد ضمن التشكيلة الأساسية.

حيث أنه ممتن كثيرًا على الدعم الذي لقاه داخل الأتليتك، خاصة أن الفريق المدريدي كان السبب الرئيسي فى شهرة اللاعب وتواجده فى تلك المرحلة داخل صفوف البلوز.