محافظ أسوان للنواب: توجيهات القيادة السياسية تسليم الأراضى الصناعية مرفقة

القاهرة - سامية سيد - شهد وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، الذى يزور محافظة أسوان، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، وضع حجر الأساس إنشاء مصنع لإنتاج الصلصة ومشتملاتها، ومصنع أخر خاص بتصنيع السبائك والمشغولات الذهبية.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الفترة الأخيرة شهدت التصديق على أكثر من مصنع، مؤكدا أن هناك حزمة من الحوافز لمساعدة المستثمرين وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، متابعا:" وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، لن يتم تسليم أى أراضى غير مرفقة، جميع الأراضى التى سيتم تسليمها ستكون مرفقة بالكامل 100% ولن يتم تسليم أراضى غير مرفقة".

وتابع محافظ أسوان:" سعيد بوجود افتتاح عدد من المصانع فى ظل وجود وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اللجان النوعية بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام داعمين للمحافظة ونقدر الجهود الكبيرة التى يقوم بها مجلس النواب فى ظل هذه الظروف، متابعا:" أسوان أرض الذهب

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة اهم وأبرز الدعائم التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى، فهى ركيزة اساسية لدعم الخزانة العامة للدولة، سواء من خلال توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلى وتعزيز التنافسية، إضافة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:" التوسع فى المشروعات والمصانع يساهم فى دعم أوجه الدولة نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات وفقا لحزمة الإجراءات التى شرعت الدولة فى تنفيذها مؤخرا الخاصة ب100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن الحوافز الاستثمارية عليها دور كبير فى جلب المزيد من المستثمرين والمصنعين خلال الفترة المقبلة.

ويشارك فى الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد، علاء قريطم، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.