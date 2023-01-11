شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ" تناقش اقتراح نائب التنسيقية بتعميق التواصل بالمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستعرض عمارة فلسفة المقترح البرلماني بأن المصريين بالخارج هم سفراء مصر بالخارج في كافة البلدان بل ويعملون في مجالات عديدة وكثير منهم تفرقوا وأعلوا اسم مصر عاليا، فوجب ذلك بربط الدولة المصرية بهم من خلال قاعدة بيانات من خلال التشريح الوظيفي والجغرافي والعمري وعمل خريطة بشرية متعمقة للمصريين بالخارج، وبذلك ستتمكن تلك الخريطة من استدامة التواصل وضمان جودة عمل برامج متخصصة تبادلية بين المصريين بالداخل والمصريين بالخارج، سواء برامج ثقافية، علمية، توعوية، استثمارية، اقتصادية.

وتابع: بالإضافة إلى ما تقوم به جمهورية مصر العربية من إنجازات وتطوير على كافة الأصعدة، وذلك لتحقيق أقصى درجات العناية بالمصريين بالخارج وتعظيم مساهماتهم على الأصعدة المتعددة وذلك من خلال تطبيق علم التسويق السياسي والذي أوضح عمارة ارتكاز تلك المقترح على التشريح التسويقي والمستهدف والتموضع STP .

وأقرت اللجنة برئاسة النائب المهندس حازم عمر بالموافقة المبدئية على الاقتراح برغبة، ووافقت على دعوة الحكومة لعرض ومناقشة المقترح ومدى اتساقه مع آليات الحكومة في تلك الملف الهامة، والاستماع إلى الحكومة وذلك للخروج بتوصيات الهدف منها تعميق التواصل وصياغة استراتيجية شاملة تراعي حسن استدامة التواصل .