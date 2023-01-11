اخبار العالم

بعد تغريم صاحب عقار فيصل 80 مليون جنيه.. كيف تُنفذ أحكام الغرامات؟.. برلماني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغريم صاحب عقار فيصل 80 مليون جنيه.. كيف تُنفذ أحكام الغرامات؟.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد تغريم صاحب عقار فيصل 80 مليون جنيه.. كيف تُنفذ أحكام العقوبات المالية؟"، استعرض خلاله، طريقة التنفيذ من خلال الحجز على الأموال كطريق أول، والحبس يومًا عن كل 5 جنيهات حال عدم وجود أموال، وبحد أقصى 3 أشهر، واستمرار الحجز لحين السداد، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

بعد تغريم صاحب "عقار فيصل" 80 مليون جنيه.. كيف تُنفذ أحكام العقوبات المالية؟.. "الحجز على الأموال" الطريق الأول.. والحبس يومًا عن كل 5 جنيهات حال عدم وجود أموال.. وبحد أقصى 3 أشهر.. واستمرار الحجز لحين السداد

 


                                     برلمانى 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا