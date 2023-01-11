شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغريم صاحب عقار فيصل 80 مليون جنيه.. كيف تُنفذ أحكام الغرامات؟.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد تغريم صاحب عقار فيصل 80 مليون جنيه.. كيف تُنفذ أحكام العقوبات المالية؟"، استعرض خلاله، طريقة التنفيذ من خلال الحجز على الأموال كطريق أول، والحبس يومًا عن كل 5 جنيهات حال عدم وجود أموال، وبحد أقصى 3 أشهر، واستمرار الحجز لحين السداد، وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد تغريم صاحب "عقار فيصل" 80 مليون جنيه.. كيف تُنفذ أحكام العقوبات المالية؟.. "الحجز على الأموال" الطريق الأول.. والحبس يومًا عن كل 5 جنيهات حال عدم وجود أموال.. وبحد أقصى 3 أشهر.. واستمرار الحجز لحين السداد



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