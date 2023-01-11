شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. تشيلسي يستقر على بديل بوتر فى المرحلة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي تشيلسي أصبح بصدد إرسال عرض رسمي إلى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لناديي باريس سان جيرمان وتوتنهام السابق، لخلافة المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، والذي أثبت فشله مع البلوز.

وأفادت التقارير أن مسئولي تشيلسي مستاءون للغاية بسبب تذبذب النتائج التى سيطرت على الفريق فى الآونة الأخيرة رفقة بوتر، الأمر الذي يعجل إلى رحيل المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد توديعه لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الهزيمة القاسية من السيتي برباعبة نظيفة.



بوتشيتينو ينتظر مكالمة من بيولي

وأكدت بعض المصادر القوية أن بوتشيتينو يعتقد أنه سيتلقي مكالمة هاتفية من تود بيولي، مالك تشيلسي الحالي خلال الفترة المقبلة، الشئ الذي جعله يبدأ الإستعداد مبكرًا لتولي القيادة الفنية للفريق اللندني، والعودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي.



أسباب تقرب بوتشيتينو لتدريب تشيلسي!

وتعد أحد الأسباب القوية التى قد تساعد تشيلسي لإنهاء تفاوضه مع بوتشيتينو ومنحه فرصة تدريب الفريق، هو خبرة المدرب الكبيرة فى الدوري الإنجليزي، وإنجازه السابق رفقة توتنهام بالوصول إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولي فى تاريخ الفريق بعد إقصاء السيتي.