شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 6 إصابات بعملية طعن في باريس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب 6 أشخاص في عملية طعن بسكين نفذها رجل في محطة "غار دو نور" للقطارات بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بتحييد المنفذ.

عاجل.. 6 إصابات بعملية طعن في باريس

ووفق إعلام محلي، نقلا عن مصادر بالشرطة، فإن هجوما بالسكين وقع، صباح الأربعاء بمحطة الشمال للقطارات في باريس.

وبحسب المصادر، تعرض العديد من الأشخاص للطعن من قبل الشخص الذي تم "تحييده" من قبل الشرطة بعد استخدام سلاحهم.

وتم تطويق المنطقة فيما تعطلت حركة القطارات بشدة.

وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان.

وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى فضلا عن رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.

وعلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة كاتبا "شكرا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".