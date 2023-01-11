«فضيحة على الطائرة في الجو» .. الضحية إمرأة مسنة والجاني «سكران»

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب رئيس شركة "تاتا صنز" الهندية عن "حزنه" بعد مزاعم حول تبوّل رجل ثمل على امرأة مسنّة على متن رحلة جوية تابعة لها.

ووقع الحادث في نهاية شهر نوفمبر، على متن طائرة "آير إنديا" التي تديرها "تاتا صنز".

وأثار الخبر غضبا واسعا في الهند، وانتقادات حول كيفية تعامل الشركة مع الحادث.

وألقي القبض على الرجل يوم السبت. وطرد من عمله في الشركة الأمريكية "ولز فارغو".

سنراجع ونصلح كل إجراء

وأصدر رئيس شركة "تاتا صنز"، ناتاراجان شاندراسيكاران، بيانا يوم الأحد قال فيه إنه كان على شركة الخطوط الجوية أن تكون "أسرع" في تجاوبها مع الحادث.

وأضاف: "سنراجع ونصلح كل إجراء لمنع الحوادث ذات الطابع المنفلت والتعامل معها في حال وقوعها".

ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد على تعبير الرئيس التنفيذي لـ"آير إنديا"، كامبل ويلسون، عن "الأسف" و"الألم"، لما يعانيه العملاء نتيجة "أعمال المسافرين المدانة".

ووقع الحادث في 26 نوفمبر، في المقصورة الخاصة بدرجة الأعمال على متن طائرة متجهة من نيويورك إلى نيو دلهي.

وزعم أن المشتبه به، شانكار ميشرا، كان ثملا، وبال على إحدى المسافرات، وهي امرأة مسنة تبلغ من العمر 72 عاماً.

غرقت ملابسي وحذائي

وكتبت المرأة في رسالة إلى رئيس شركة "تاتا صنز" في اليوم التالي قائلة: "غرقت ملابسي وحذائي ومحفظتي تماماً في البول".

وقالت إنها طلبت من طاقم الطائرة تغيير مقعدها، لكنها الرد كان أنه لا مكان شاغر، وعرض عليها مقعد صغير يستخدمه الموظفون. وزعمت أن أفراد طاقم الطائرة أحضروا لها الرجل - على عكس رغبتها - كي يقدم اعتذاره لها.

ووصفت المرأة الرحلة بأنها كانت "صادمة". وقالت إن شركة الطيران أصدرت فقط تعويضاً جزئياً عن تذكرة سفرها.

ودعم طبيب أمريكي، يدعى شوغاتا باتاشارجي و كان يجلس بجانب شانكار ميشرا على متن الطائرة، أقوال المرأة.

وقال الطبيب لقناة "أن دي تي في"، إنه أرسل شكوى مكتوبة إلى شركة الخطوط الجوية في يوم الحادث لكنها "لم تسفر عن شيء".

وطلبت شركة الطيران من لجنة داخلية التحقيق في الشكوى ضد ميشرا.

وبعد أسبوعين، فرضت الشركة حظر سفر على ميشرا لمدة 30 يوما - وكانت مدة الحظر من بين العوامل التي أثارت الغضب بمجرد انتشار الخبر.

وبناء على طلب عائلة المرأة، تقدمت الشركة أخيرا بشكوى إلى الشرطة بشأن الحادث في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وتقدمت بعد أسبوع بتقرير إلى هيئة تنظيم الطيران في الهند، الإدارة العامة للطيران المدني.

وأصدرت الهيئة الأسبوع الماضي ملاحظات إلى المسؤولين وطاقم الرحلة، قائلة إنهم لم يمتثلوا لقواعدها بشأن التعامل مع راكب مشاغب على متن الطائرة. وقالت أيضا إن سلوك الطاقم كان "غير مهني".

وقامت الشركة بعد ذلك بشطب الطيار وأربعة أفراد عن لائحة طاقم الطائرة.