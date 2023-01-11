شكرا لقرائتكم خبر عن "الناس اللى تحت".. هل يجوز للمالك طرد المستأجر لاستغلاله البدروم؟.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "هل يجوز لصاحب المنزل طرد المستأجر لاستغلاله البدروم؟"، استعرض خلاله المشكلة الأزلية بين المالك والمستأجر التى تكتظ بها المحاكم المصرية بشأن "البدروم"، ومدى جواز استغلال المستأجر له من عدمه، حيث أن المشرع جعل الأصل فى القانون حق المستأجر فى استخدام البدروم واستغلاله مثله مثل بقية المرافق، بينما أجاز طرده حال استغلاله فى حالة وحيدة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"الناس اللى تحت".. مشكلة البدروم الأزلية.. هل يجوز لصاحب المنزل طرد المستأجر لاستغلاله؟.. القانون: الأصل فى العقود جواز استخدامه.. والطرد جائز فى هذه الحالة



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