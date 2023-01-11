شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الصدام.. 7 حالات يجب تنظيمها بصندوق رعاية الأسرة.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "7 حالات يجب تنظيمها بصندوق رعاية الأسرة"، استعرض خلاله الحالات السبعة أبرزها الطلاق الواقع اختيارًا بين الزوجين، والانفصال قبل العام الأول من الزواج، والتصدى لمسألة الطعن بعدم دستورية القانون الجديد، وحالة خلع الزوجة ووجود أطفال في حضانة أبيهم، وإليكم التفاصيل كاملة:

لتجنب الصدام.. 7 حالات يجب تنظيمها بصندوق رعاية الأسرة.. أبرزها الطلاق الواقع اختيارًا بين الزوجين.. والانفصال قبل العام الأول من الزواج.. والتصدى لمسألة الطعن بعدم دستورية القانون الجديد

برلمانى