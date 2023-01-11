انت الان تتابع خبر رئيس الهيئة الحج يطالب السعودية باعتماد التعداد السكاني الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

طالب رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، السلطات السعودية بإعتماد التعداد الحقيقي الجديد لسكان العراق.



وقال المسعودي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "طالب خلال لقائه مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق محمد الربيعة باعتماد التعداد السكاني الجديد الذي يبلغ 42 مليون و500 ألف مواطن".

واشار الى ان "منح السلطات السعودية للعراق مقاعد الحج الحقيقية نسبة لسكانه سيحقق رغبة أكثر عدد من المواطنين الذين يمنون النفس بأداء فريضة الحج المباركة".

وكان رئيس الهيئة قد استطاع خلال سلسلة اللقاءات التي اجراها مع الجانب السعودي خلال زيارته الجارية للمملكة من تخفيض مبالغ التأمين التي فرضت على المعتمرين والحجاج.