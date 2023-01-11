إيران تستدعي السفير العراقي بشأن تسمية كأس الخليج

الخليج 365 – دوليات

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير العراقي لدى طهران، اعتراضا على استخدام مصطلح "الخليج العربي" في البطولة الجارية في محافظة البصرة.



وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان انه تم "استدعاء السفير العراقي إلی وزارة خارجية الإيرانية بعد استخدام السلطات العراقية مصطلحا "الخليج العربي" بدلا من الخليج الفارسي"، مبينا، "عكسنا حساسية الشعب الايراني تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلی الجانب العراقي"، بحسب وكالة ارنا الايرانية.

وعن رد فعل إيران الرسمي على استخدام السلطات العراقیة مصطلح "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي"، بين قال عبد اللهیان، "صحح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هذه المسألة (هذا الخطأ) في مقال نُشر مؤخرًا على الفضاء الافتراضي"، بحسب زعمه.

وتابع الوزير الإيراني، "على الرغم من أن لدينا علاقات إستراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع واستدعينا السفير العراقي لدى طهران الى الخارجية، للتأكيد على حساسية الشعب الايراني تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل "للخليج الفارسي" والاعلان عنها إلی الجانب العراقي".