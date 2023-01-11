انت الان تتابع خبر تراجع اسعار النفط عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة إلى 74.53 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة إلى 79.48 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 14.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير. وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات بنحو 1.1 مليون برميل.



وتوقع محللون تراجع مخزونات الخام 2.2 مليون برميل وانخفاض مخزونات نواتج التقطير 500 ألف برميل.