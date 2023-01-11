10 يناير , 2023
سفينة الصيد تُهرّب 2116 بندقية «كلاشنيكوف» في خليج عمان (أ.ب)
أعلن «الأسطول الخامس» للبحرية الأميركية، اليوم، أنه اعترض سفينة صيد تهرب 2116 بندقية «كلاشنيكوف» في خليج عمان كانت في طريقها من إيران إلى اليمن، وذلك في 6 يناير/كانون الثاني الحالي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأضاف في بيان: «السفينة التي جرى اعتراضها كان على متنها 6 مواطنين يمنيين، وكانت تبحر في مسار استُخدم من قبل لنقل البضائع غير المشروعة إلى (الحوثيين) في اليمن».
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الأميركية تعترض شحنة بنادق إيرانية متجهة للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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