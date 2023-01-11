البحرية الأميركية تعترض شحنة بنادق إيرانية متجهة للحوثيين

سفينة الصيد تُهرّب 2116 بندقية «كلاشنيكوف» في خليج عمان (أ.ب)

أعلن «الأسطول الخامس» للبحرية الأميركية، اليوم، أنه اعترض سفينة صيد تهرب 2116 بندقية «كلاشنيكوف» في خليج عمان كانت في طريقها من إيران إلى اليمن، وذلك في 6 يناير/كانون الثاني الحالي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف في بيان: «السفينة التي جرى اعتراضها كان على متنها 6 مواطنين يمنيين، وكانت تبحر في مسار استُخدم من قبل لنقل البضائع غير المشروعة إلى (الحوثيين) في اليمن».