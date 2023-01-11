انت الان تتابع خبر مشاهد توثق آثار الدمار بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد سلسلة عواصف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتسببت سلسلة العواصف الشديدة التي تجتاح كاليفورنيا بغرق الطرق وتدمير السواحل بأمواج عالية.

وحولت العواصف، الأنهار إلى مناطق فيضانات متدفقة، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص في البلدات التي لها تاريخ من الانهيارات الطينية المميتة، وأدت العواصف إلى إصدار تحذيرات من إعصار.



ومنذ بدء الطقس المتطرف الأسبوع الماضي، لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم في الولاية، بينهم شخصان لقيا مصرعهما بسبب سقوط أشجار.