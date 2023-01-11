انت الان تتابع خبر هزّة أرضية تضرب دهوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة العامة للانواء الجوية، التابعة لوزارة النقل في جدول أطلعت عليه الخليج 365، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 06:05:44 فجر اليوم بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية - التركية وتبعد (37) كم شمال شرق قضاء العمادية من محافظة دهوك وقد بلغت قوتها (3،5) درجة".وأضافت: "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعت، المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".