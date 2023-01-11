انت الان تتابع خبر الصين: هدفنا رفع التبادل التجاري مع روسيا الى 200 مليار دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية عن السفير قوله "في ظل الظروف التاريخية الجديدة، نحن مستعدون مع أصدقائنا الروس لمواصلة تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل واستعادة السفر المتبادل للمواطنين في أسرع وقت ممكن".وألغت الصين الحجر الصحي الإلزامي للوافدين، وسمحت باستئناف السفر عبر حدودها مع هونج كونج منذ يوم الأحد، وأزالت آخر القيود الرئيسية بموجب سياسة صفر كوفيد التي تخلت عنها على نحو مفاجئ في أوائل ديسمبر بعد احتجاجات غير مسبوقة على قيود مكافحة الجائحة.

واضاف: "نحن على ثقة تامة من أن التعاون الصيني الروسي سيشهد تطورا كبيرا جديدا، وأن هدف رفع التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، الذي حدده رئيسا البلدين، سيتحقق قبل الموعد المحدد".

