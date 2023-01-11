انت الان تتابع خبر كوريا الجنوبية.. قفزة جديدة بعدد الوظائف خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع عدد العاملين بمقدار 816 ألفا في العام 2022 عن العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

ويمثل هذا أكبر رقم منذ العام 2000، عندما سجلت البلاد زيادة سنوية قدرها 882 ألف وظيفة.



وشهدت قراءة العام الماضي ارتفاعا كبيرا عن النمو البالغ 370 ألفا في العام 2021.

وأضافت كوريا الجنوبية وظائف للشهر الـ 22 على التوالي في ديسمبر، لكن النمو استمر في التباطؤ للشهر السابع على التوالي وسط مخاوف بشأن الركود الاقتصادي.