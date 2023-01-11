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استقرار اسعار الذهب عالمياً

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بغداد - ياسين صفوان - واستقرت أسعار الذهب عند المعاملات الفورية عند 1875.68 دولار للأوقية (الأونصة)، لتحوم قرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر بلغته يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1879.30 دولار للأوقية.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التصخم، لكنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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