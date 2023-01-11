انت الان تتابع خبر استقرار اسعار الذهب عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستقرت أسعار الذهب عند المعاملات الفورية عند 1875.68 دولار للأوقية (الأونصة)، لتحوم قرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر بلغته يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1879.30 دولار للأوقية.ويعتبر الذهب تحوطا ضد التصخم، لكنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.