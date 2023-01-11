شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مدينة جديدة و224 مشروعا للصرف الصحى.. دراسة لأبرز جهود تنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، تفاصيل جهود دعم وتنمية محافظات الصعيد، مؤكدة أن الهدف الاستراتيجى المتمثل فى تحسين نوعية الحياة للمواطنين فى محافظات صعيد مصر، من خلال تكثيف الجهود والاستثمارات الموجهة إلى هذه المنطقة، وتطبيق عدد من منهجيات الاستهداف من خلال برنامج تكافل وكرامة الذى يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية من خلال معالجة الفوارق الإقليمية التى تؤثر على المناطق الريفية مثل صعيد مصر، ليغطى البرنامج محافظات صعيد مصر وهى الأفقر فى البلاد، من توفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، والاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف القاطع للنساء وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.

وتمثلت الجهود على مستوى قطاع الإسكان وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، في:

-تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية.

-تم افتتاح عدد من مشروعات الإسكان فى صعيد مصر شملت المشروعات: مدينة أسوان الجديدة، والمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعى بقنا الجديدة، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة، والإسكان الاجتماعى بأسيوط الجديدة، والإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة.

-إقامة مشروعات لتوفير مياه الشرب ورفع نسبة تغطية الصرف الصحى ومعالجتها، بتكلفة 45 مليار دولار.

-تنفيذ 121 مشروع مياه شرب بطاقة 1.81 مليون متر مكعب/ يوم، ليغطى 97.8% من محافظات الصعيد.

-تنفيذ 224 مشروع صرف صحى بطاقة 1.29 مليون متر مكعب/ يوم بتكلفة 15.6 مليار جنيه، ليغطى 33.3% من محافظات الصعيد.

-من المتوقع عند إنهاء مشروع “حياة كريمة”، أن تقترب هذه النسبة من 100%